Les feux de l'amour - Episode du 16 novembre 2022 - Premières minutes

Mariah fête son anniversaire avec Faith et Sharon. Cet événement est toujours un peu particulier pour Nick et Sharon car il leur rappelle la mort de Cassie. Après la fête, Mariah rejoint Tessa. Les deux jeunes femmes ont beaucoup de mal à se dire au revoir, en vue du départ de Tessa pour sa tournée. Nick et Devon tentent de convaincre Nate de les aider dans leur projet de création d'un hôpital pour Nouveau départ. Amanda confie à William une partie de son histoire d’amour qui a mal tournée et l’a poussée à venir à Genoa City.