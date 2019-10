Les feux de l'amour - Episode du 16 octobre 2019 - Premières minutes

Sur une idée de Faith, Nicholas invite Chelsea et ils finissent par se réconcilier. Nicholas explique à Faith pourquoi Sharon et Dylan n'ont plus le droit d'approcher Christian. Sharon confie à Michael qu'elle souhaite divorcer de Dylan afin de lui permettre d'obtenir un droit de visite concernant Christian. Michael révèle tout à Paul. Convaincue qu'Hilary a changé, Mariah persuade Dylan de prendre la parole sur G Buzz pour raconter sa version des faits. Celui-ci accepte l'interview, mais Mariah s'aperçoit qu'Hilary a déformé tous ses propos lors du montage. Chloé et Chelsea s'accordent pour que Chloé déménage. Soutenue par Kevin, elle finit par accepter sa proposition d'emménager chez lui. Christian est victime d'une réaction aux fruits. Faith s'empresse de prévenir sa mère et Dylan, qui accourent à l'hôpital.