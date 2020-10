Les feux de l'amour - Episode du 16 octobre 2020 - Premières minutes

Abby annonce à Ashley qu'elle a quitté la société Newman. Cette dernière demande des explications à Victor. Celui-ci, qui n'était pas au courant, demande à Victoria de convaincre Abby de revenir. Abby accepte, mais à ses propres conditions. Sam, le fils de Cane, doit être opéré et Lily donne son sang pour lui. Scott est interviewé dans une émission télévisée. Il fait un éloge appuyé d'Abby et de Victor. A la fin de l'interview, la journaliste, Kerry Forrest, lui propose un poste à New York. Nikki avoue à Victor que c'est à cause de son inadvertance qu'elle a permis à Tessa d'utiliser son arme. Chelsea et Nick décorent leur sapin en vue de leur fête. Ashley souhaite continuer à fréquenter Ravi, mais en toute discrétion.