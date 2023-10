Les feux de l'amour - Episode du 16 octobre 2023

Jean-Luc Reichmann En savoir plus sur

Après un léger détour par l'hôpital, Moïse arrive enfin chez Devon, accompagné de Nate. C'est alors l'heure des retrouvailles pour les deux frères. Lola et Elena organisent quant à elles une petite fête pour Mariah et Abby, mais Lola se demande si l'investissement d'Elena est une si bonne idée. Faith est enfin réveillée. Nick et Sharon sont toujours à son chevet. Nikki et Victor ne tardent pas à les relayer, même si ce dernier semble plutôt réticent. Enfin, Rey apporte les images de vidéosurveillance tant attendues à Nick, afin de découvrir l'identité de l'homme qui a amené Faith aux urgences, à la suite de son accident.