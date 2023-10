Les feux de l'amour - Episode du 16 octobre 2023 - Premières minutes

Après un léger détour par l'hôpital, Moïse arrive enfin chez Devon, accompagné de Nate. C'est alors l'heure des retrouvailles pour les deux frères. Lola et Elena organisent quant à elles une petite fête pour Mariah et Abby, mais Lola se demande si l'investissement d'Elena est une si bonne idée. Faith est enfin réveillée. Nick et Sharon sont toujours à son chevet. Nikki et Victor ne tardent pas à les relayer, même si ce dernier semble plutôt réticent. Enfin, Rey apporte les images de vidéosurveillance tant attendues à Nick, afin de découvrir l'identité de l'homme qui a amené Faith aux urgences, à la suite de son accident.