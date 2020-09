Les feux de l'amour - Episode du 16 septembre 2020 - Premières minutes

Victoria sort de l’hôpital contre avis médical pour tenter de juguler la crise que traverse Pêche d’enfer. William lui apprend qu’il soupçonne Jack d’être derrière cette affaire. Alors qu’ils travaillent à relancer la société, Victoria reçoit un appel de l’agence sanitaire qui lui annonce qu’ils vont tester tous les produits. Si elle trouve d’autres traces de contamination, elle retirera tous les produits de la vente. Jack parvient à mettre Graham hors jeu et avec Ashley, ils parviennent à convaincre Dina de rentrer avec eux. Mattie et Charlie ont l'autorisation d'organiser une fête à la maison. Scott confronte Zack et lui avoue qu’il le soupçonne d’être lié au réseau de prostitution pour voir sa réaction, mais il réalise que Zack est encore plus dangereux qu’il ne le pensait.