Les feux de l'amour - Episode du 16 septembre 2021

Phyllis, Nikki, Victoria et Sharon creusent pour déterrer le corps de J.T. afin de le transporter ailleurs. Sharon et Phyllis se querellent. Le trou s’avère vide : le cadavre a disparu. Les filles se demandent si J.T. est en vie ou si le maître-chanteur a déplacé son corps. Rey propose son soutien à Sharon, puisqu’elle a annoncé à Nick qu’ils ne se remettront jamais ensemble. Phyllis occupe ses fonctions de P.-D.G. de Jabot pour la première fois. Elle annonce à William et Kyle qu’elle a choisi Lauren comme directrice des opérations. Kerry est la nouvelle chimiste. Lauren et Summer enlèvent certains objets dans le bureau de Phyllis afin d’effacer les traces de ses prédécesseurs et qu’elle y apporter sa touche personnelle. William et Kyle veulent continuer à travailler chez Jabot pour surveiller Phyllis et avoir un semblant de contrôle.