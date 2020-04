Les feux de l'amour - Episode du 17 avril 2020 - Premières minutes

Kevin est en état de choc après avoir vu Chloé surgir de son cercueil. De retour chez Michael, il donne le change devant ses proches et leur annonce sa décision de partir en vacances à Tahiti pour cacher le fait qu'il va, en réalité, rejoindre Chloé en Louisiane. Il remercie longuement ses proches pour leur soutien, y compris Gloria. Lauren se montre très réticente au rapprochement entre son fils Scott et Sharon, en raison de son passé houleux. Mathilda parvient à convaincre ses parents de la laisser rejoindre Reed à L'underground, même si ces derniers ignorent encore son identité. Victoria et William sont convaincus que Cane est innocent et Victoria est bien décidée à ne pas se laisser manipuler par Juliet. Cane menace Hilary au cas où elle s'aviserait de révéler son écart avec Juliet à Tokyo. Il finit par annoncer à Lily une partie de la vérité, à savoir que Juliet porte plainte contre lui pour harcèlement sexuel. De son côté, Hilary jubile en annonçant les faits à Mariah.