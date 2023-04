Les feux de l'amour - Episode du 17 avril 2023 - Premières minutes

La publication de l’article sur Adam est source de nombreuses tensions. Jack cherche à savoir ce que sa mère essaie de lui dire et fait un lien avec un collier volé, La larme de l’amour. Elena est troublée par le rapprochement entre Devon et Amanda. Elle trouve du réconfort à la clinique auprès de Nate. Kyle et Summer s’apprêtent à partir pour se marier en secret.