Les feux de l'amour - Episode du 17 décembre 2020 - Premières minutes

Nicholas refuse de payer pour les travaux supplémentaires que nécessite la mise aux normes des logements. Le ton monte avec Arturo, mais Nikki arrive et prend le relai. Elle parvient à négocier avec l’entrepreneur et ils finissent par monter ensemble dans une chambre louée par Nikki. Chelsea apprend que J.T. a découvert qu'Alexandra West se cachait derrière l'affaire du faux site internet. Elle décide donc de clôturer son compte avant qu’on puisse remonter jusqu’à elle. A la surprise de Devon, Hilary arrive pour s’installer chez Hamilton-Winters. Hilary est très en colère et elle finit par avouer à Devon qu’elle a subi son premier traitement contre l’infertilité. Mariah découvre que Tessa vit dans le bureau de Devon...