Les feux de l'amour - Episode du 17 février 2020

Le jour du mariage de Chloé et Kevin est arrivé. Chelsea a trouvé l'alliance d'Adam dans un tiroir de Chloé et la lui donne au moment de passer les anneaux. Chloé réalise que Chelsea a compris et s'enfuit devant les invités médusés, sans attendre la fin de la cérémonie. Chelsea la rejoint, lui fait avouer le meurtre d'Adam et elles se battent. Plus tard, Chelsea est retrouvée inanimée. Reed ne veut plus de voiture neuve, ce qui ravit Victoria. Phyllis se souvient de sa liaison avec William. Celui-ci la voit au Néon écarlate et vient lui dire qu'il ne regrette rien. Nick confie à Sharon que Chelsea lui en veut, à cause de Chloé. Elle lui conseille d'aller la retrouver au mariage. Victoria et William reviennent de leur journée avec les enfants. Ils sont épuisés, mais leurs rapports s'améliorent.