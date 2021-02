Les feux de l'amour - Episode du 17 février 2021

Ashley souhaite que William reprenne les rênes de Jabot et assume les fonctions de P.-D.G. à la place de Kyle, mais ce dernier ne l’entend pas de cette oreille. Jack demande à Phyllis de plaider sa cause auprès de Nick pour qu’il ne renonce pas à leur collaboration professionnelle sur le projet "Nouveau départ". Victoria, qui doute d’avoir un avenir avec J.T., demande un rendez-vous avec sa conseillère conjugale en tête-à-tête. J.T. ose aller voir Jack au parloir et manque de se trahir concernant la chute de Victor dans les escaliers.