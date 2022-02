Les feux de l'amour - Episode du 17 février 2022 - Premières minutes

William essaie de convaincre Victoria de rentrer et de ne plus chercher Victor. Ce voyage à Las Vegas a fait ressortir son envie de jouer. Jack se sert du micro caché par Ashley. Phyllis a engagé un détective privé pour surveiller Lola et Kyle. Summer arrive à Genoa City et cherche Kyle, qui a pris une chambre avec Lola au Club…