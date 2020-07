Les feux de l'amour - Episode du 17 juillet 2020

Alors que Lauren et Michael passent une soirée romantique, Scott arrive à l'improviste, puis Phyllis. Celle-ci ne supporte plus que William passe ses soirées avec Victoria. Elle admet essayer de saboter Pêche d'enfer pour le voir revenir vers elle. Victoria et William font irruption dans le bureau d'Ashley et tentent d'obtenir des informations sur les projets de Jack. Alors que William demande à parler à Ashley en privé, Victoria et Ravi se retrouvent tous les deux. Ravi laisse échapper que Benjamin Hochman a non seulement été reçu par Jack dans son bureau, mais que Phyllis a également passé du temps avec lui. Faith ne comprend pas pourquoi Chelsea et Connor ne sont pas venus s'installer au ranch. Elle regrette de devoir passer la moitié de son temps dans son appartement et le lui fait savoir. Nicholas arrive durant leur conversation et essaie d'apaiser les tensions. Sharon est persuadée qu'Alice est impliquée dans un réseau de prostitution. Elle fait part de ses pensées à Nicholas, puis à Scott.