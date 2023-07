Les feux de l'amour - Episode du 17 juillet 2023 - Premières minutes

Nick souhaite aller voir Chelsea à l’hôpital, mais Phyllis en a assez qu’il cherche à la sauver en permanence. Adam ramène Chelsea chez eux, contre l’avis de Nate. Il lui promet de tout faire pour qu’elle se rétablisse vite. Amanda explique à Devon qu’elle a contacté sa mère biologique et que cette dernière accepte de la rencontrer à Genoa City. Devon propose de l’accompagner, mais elle refuse. Amanda est angoissée et négative, alors Devon est là pour l'épauler. Finalement, Naya envoie un message à Amanda pour la prévenir qu’elle ne viendra pas. Elena réserve une chambre d’hôtel pour passer un moment en tête-à-tête avec Nate. Elle est prête à assumer ses sentiments pour Nate et leur relation. Phyllis soutire des informations à Kevin concernant un détournement de fonds au sein de la société Newman. Victoria aurait étouffé l’affaire afin que son père ne l’apprenne pas. Phyllis se fait une joie d’avoir un secret puissant, capable de faire perdre à Victoria son poste. Elle réclame l’aide de Kevin.