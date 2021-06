Les feux de l'amour - Episode du 17 juin 2021 - Premières minutes

Paul tombe sur Nikki, Victoria, Sharon et Phyllis, en pleine conversation au Néon écarlate. Il se met à les interroger, ce qui agace fortement Nikki. Sharon avoue à Nikki et Victoria que Phyllis lui a proposé de trahir leur pacte. Phyllis et Nicholas reparlent de leur nuit passée ensemble. Phyllis se réconcilie finalement avec William et Nicholas veut rapidement organiser son mariage avec Sharon. Devon promet à Shauna qu'elle est toujours la bienenue chez lui, malgé les circonstances. Mariah et Neil font tout pour éviter un affrontement entre Lily et Devon au bureau, mais ce dernier s'emporte en la menaçant de la dénoncer à la police.