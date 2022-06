Les feux de l'amour - Episode du 17 juin 2022

Summer se rend à la soirée d’enterrement de vie de jeune fille et de garçon de Lola et Kyle en compagnie de Theo. Kyle redoute que Theo n’en profite pour révéler un événement compromettant de son passé, à l’époque où ils vivaient à New York. Abby reproche à Summer son arrogance et de convoiter secrètement Kyle. Une dispute éclate. William confie à Sharon qu’il entend la voix de Cordelia et qu’il voit des inscriptions écrites de la main de la petite fille sur les murs du manoir Chancellor. Sharon est dubitative lorsque William sous-entend que ce sont des manifestations paranormales. Ashley demande à Anita de la rejoindre chez Nick avec Connor. Elle lui annonce qu’elle envisage de quitter la Louisiane et de revenir vivre à Genoa City.