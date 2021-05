Les feux de l'amour - Episode du 17 mai 2021 - Premières minutes

Sharon, Nikki, Victoria et Phyllis découvrent une sculpture à l’endroit où elles ont enterré J.T. Phyllis essaie de convaincre Sharon de prétendre qu’elles n’ont rien à voir avec le meurtre. Victor et Nikki ont rendez-vous avec l’assistante sociale pour la garde de Christian. Nick les interrompt en demandant des nouvelles de la santé de Victor. Nate arrive à Genoa City et Hilary tente de découvrir la raison de sa venue.