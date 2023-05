Les feux de l'amour - Episode du 17 mai 2023 - Premières minutes

Victor rend visite à Chelsea et lui demande de se rapprocher d’Adam : il se méfie des intentions de son fils. Elle se laisse convaincre, mais Adam l’accueille très mal et après une discussion houleuse où il lui demande de partir, il est interrompu par un appel.Chelsea en profite pour regarder dans son ordinateur. Summer s’inquiète que Faith fréquente Jordan, une jeune femme âgée de deux ans de plus qu’elle. Faith la rassure, mais elle compte bien profiter d’une soirée piscine chez un ami de Jordan. Nicholas parvient à un arrangement entre Victoria et Phyllis à propos de la table ronde. Kyle recadre Summer et refuse tout lien avec elle, en dehors du travail.