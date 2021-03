Les feux de l'amour - Episode du 17 mars 2021 - Premières minutes

A bout de nerfs, Victoria décide d’aller avouer le meurtre de J.T. à la police. Heureusement, une conversation avec Phyllis, Sharon et Nikki semble parvenir à l’en dissuader, mais pas pour longtemps. Phyllis l’arrête in extremis une seconde fois et lui propose de l’accompagner à une convention sur les cosmétiques au Canada pour s’éloigner de Genoa City quelques temps et assimiler ce qui s’est passé. Charlie n’en finit pas de retoucher son montage vidéo sur Dina Mergeron. Kyle espère comploter avec Victor, mais ce dernier semble ne pas le trouver assez mature pour lui faire entièrement confiance. William les surprend en plein repas au Club.