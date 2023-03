Les feux de l'amour - Episode du 17 mars 2023

Avec l'aide de Nate, Amanda entreprend les démarches qui lui permettront de savoir si elle est la sœur jumelle d’Hilary. Mais elle a besoin de Devon qui, lui, ne sait pas encore s’il souhaite aider Amanda. Adam décide de quitter la ville pour s’isoler dans un motel. Il passe chez Sharon pour la prévenir et lui révèle l’endroit où il compte aller. Noah demande à Adam de ne plus remettre les pieds chez Sharon car elle doit se concentrer sur sa guérison. Furieuse, Chelsea se rend au ranch pour dire ce qu’elle a sur le cœur à Nikki et Victor.