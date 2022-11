Les feux de l'amour - Episode du 17 novembre 2022

Victoria est rentrée. Elle s’inquiète pour William qui essaie tant bien que mal de la rassurer en lui disant qu’il va bien. Sharon décide d’aller faire sa biopsie mammaire sans en parler à personne. Faith soupçonne que quelque chose ne va pas chez sa mère. Elle se confie à Nick… Connor prépare le petit déjeuner pour ses parents. Il confie à sa maman qu’il ne souhaite plus qu’elle aille travailler à l’hôtel. Chelsea et Adam sont inquiets pour lui. Devon avoue à Elena qu’il faisait une fixation sur Amanda à cause de sa ressemblance avec Hilary. Plus tard, il croise Amanda au restaurant et décide de lui en parler, mais celle-ci quitte précipitamment les lieux...