Les feux de l'amour - Episode du 17 novembre 2023

Pendant que Victor réfléchit à un moyen de faire entrer et sortir Adam de l’hôpital sans qu’il se fasse arrêter par la police, ce dernier confie à Sharon qu’il ne l’oubliera jamais et que s’il est d’accord pour donner un rein à Faith. C'est aussi un peu pour elle. Rey prévient Nick qu’il arrêtera Adam dès que Faith sera sortie d’affaire. Adam a tout entendu. Chez elle, Chelsea discute avec Chloé et cherche un moyen d’empêcher Victor de lui prendre Connor. William et Lily passent une soirée romantique et envisagent d’aménager ensemble.