Les feux de l'amour - Episode du 17 octobre 2019

Victime d'une allergie aux fraises, Christian est à l'hôpital. Prévenus par Faith, Sharon et Dylan arrivent en catastrophe à l'hôpital et croisent Nick, qui arrive avec Chelsea. Nick est en colère contre Sharon car elle ne lui a pas dit que Christian était allergique aux fraises, fait dont elle n'était pas sûre. Elle lui reproche de ne pas lui avoir demandé et lui explique qu'elle avait déjà beaucoup à penser lorsqu'il lui a enlevé son enfant. La présence de Faith permet d'apaiser les tensions et Nick laisse même Sharon et Dylan aller voir Christian seuls, malgré l'ordonnance restrictive. Mariah s'en prend à Hilary lorsqu'elle se rend compte qu'elle a complètement trafiqué l'interview de Dylan pour lui faire dire des mensonges. Devon ne comprend plus du tout sa femme. Il essaie de lui faire entendre raison et de lui rappeler pourquoi ils ont acheté G Buzz, mais sans succès. Il prend alors une décision radicale.