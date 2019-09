Les feux de l'amour - Episode du 17 septembre 2019

Cane se fait une entorse au genou lors d'une partie de basket avec ses enfants. Il prévoit de se faire opérer, mais le lancement de sa nouvelle application JabotGo lui fait changer d'avis. Les tensions sont palpables chez Jabot où Ashley reproche à Phyllis et à Jack d'être trop distraits à cause de leur soif de vengeance. Jack met toutefois Phyllis en garde : ce complot commun contre Victor ne change rien entre eux. Après avoir démasqué Curtis, Victor le contraint à déclarer à G Buzz que les documents divulgués étaient faux. Hilary jubile en pensant détenir le scoop de l'année. Sharon et Dylan usent d'arguments pour dissuader Nicholas d'emmener Sully / Christian. Mais celui-ci les menace de les dénoncer pour enlèvement s'ils refusent de lui céder l'enfant. Finalement, Dylan se résigne. Sharon et lui sont effondrés. Victor convainc Chelsea de garder le secret de la véritable paternité de Christian afin de respecter les volontés d'Adam.