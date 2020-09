Les feux de l'amour - Episode du 17 septembre 2020 - Premières minutes

De retour de l’hôpital, Victoria doit faire face aux difficultés que rencontre Pêche d’Enfer : l’enquête de l’agence sanitaire en cours, l’échéance du prêt-relais contracté auprès de Devon, les acheteurs qui résilient leurs contrats et les clients qui retournent leurs produits. Victor lui rappelle quand même que le plus important demeure la famille. Il lui propose de racheter la société, mais Victoria décline son offre. Devon refuse de renégocier le prêt et s’apprête à récupérer les parts de la société pour les revendre au plus offrant. William propose d’investir, mais il est peut-être trop tard pour cela. William confronte Jack en l’accusant d’avoir empoisonné les masques. En fait, Gloria a volé un masque à la demande de Jack. Ashley le récupère pour le faire analyser. Sharon révèle à Tessa que Zack est à la tête du réseau de prostitution qui détenait sa sœur. Scott travaille avec la police pour le faire arrêter. Tessa lui révèle qu’elle a travaillé pour lui par le passé. Dina rentre avec Ashley et Jack de l’hôpital, mais elle semble désorientée. Elle n’a aucun souvenir des révélations sur Graham. Jack lui annonce qu’il ne reviendra plus.