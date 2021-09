Les feux de l'amour - Episode du 17 septembre 2021

Rey invite Sharon à dîner, mais celle-ci finit par décliner son offre afin d'éviter tout malentendu. Phyllis met la pression sur Kyle et William pour un projet urgent de marketing. Kyle a un rendez-vous avec Lola et il ne compte pas l'annuler. Kyle et Rey font connaissance. Phyllis et Nick passent la nuit ensemble. Arturo découvre la montre de J.T.