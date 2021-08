Les feux de l'amour - Episode du 18 août 2021 - Premières minutes

Sharon se fait attendre le jour de son mariage. Personne ne comprend ce qui se passe. Nikki, Victoria et Phyllis s’imaginent que c’est à cause de leur secret. Mariah s’en veut d’avoir annoncé à Sharon que Nick l’a trompée avec Phyllis. Tessa tente de la rassurer. Noah débarque à l’improviste, grâce à l’aide de Jack. Il découvre à cause d’une gaffe de Summer que Mariah sort avec Tessa.