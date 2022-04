Les feux de l'amour - Episode du 18 avril 2022 - Premières minutes

Nick cherche de l’argent pour éviter de perdre Etalon noir, mais après avoir demandé à Jack puis à Victor, il donne les clés à Adam. Adam essaie de pousser Sharon à la confidence sur ses sentiments envers lui. Paul recherche Phyllis et trouve un rouge à lèvres lui appartenant en venant questionner Adam. Dina se plaint de la solitude et ne reconnaît pas ses enfants. Tessa vient chanter pour Dina dans son établissement. Michael sent que Kevin lui cache quelque chose, mais il ne réussit pas à en savoir plus.