Les feux de l'amour - Episode du 18 avril 2023 - Premières minutes

A la suite d'une garde particulièrement éprouvante, Elena et Nate craquent et passent la nuit ensemble dans la salle d'examen de la clinique. Elena regrette aussitôt ce qu'il s'est passé et part précipitamment, ne prenant pas la peine de saluer Nick en sortant. Elle espère retrouver Devon, mais ce dernier passe la soirée avec Amanda pour partager d'autres souvenirs d'Hilary. Mariah tente de remonter le moral à Faith suite à la publication de l'article sur Adam et à la veille de l'opération de Sharon, en vain. Elle décide alors de demander l'aide de Nick. Sharon passe la soirée avec Rey, qui la soupçonne d'avoir quelque chose à lui demander. Kevin et Esther essaient de changer les idées à Chloé, qui est très impatiente d'accoucher.