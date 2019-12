Les feux de l'amour - Episode du 18 décembre 2019

L'interview de Gloria est diffusé sur GBuzz. Jack est médusé de voir qu'elle l'accuse de harcèlement sexuel. Hilary interrompt l'émission juste à temps et évite ainsi que le nom de Jack soit révélé au grand public. Victoria découvre que Reed a utilisé sa carte de crédit pour aller sur des sites pornographiques et elle décide de le punir. Phyllis a rendez-vous avec un homme rencontré sur un site de rencontre et c'est un véritable fiasco. Heureusement, William vient à sa rescousse.