Les feux de l'amour - Episode du 18 décembre 2020

La tension est à son comble entre Victoria et Ashley. Victoria propose à J.T. de devenir le nouveau responsable de la sécurité au sein de la société Newman. J.T. annonce à Phyllis, Lauren et Chelsea qu'Alexandra West est décédée. L'escroc a usurpé son identité. Chelsea fait mine d'être étonnée et affirme à Nicholas que l'enquête s'arrête là. Nicholas finit par accepter la demande de Mariah de louer un appartement à Tessa. Cette dernière leur en est très reconnaissante. Sharon et Phyllis s'étonnent que Chelsea ait retrouvé de l'argent appartenant soi-disant à Adam au moment même où son entreprise est en danger.