Les feux de l'amour - Episode du 18 décembre 2023 - Premières minutes

Summer se confie à Abby au sujet de Kyle. Abby lui conseille de reprendre les choses en main. Ashland dîne avec Victoria et lui dévoile la vérité sur Harrison. Tara doute de pouvoir obtenir la garde de son fils à cause d’un contrat prénuptial. Kyle lit une histoire à Harrison. Tara lui envoie un message pour le remercier, que Summer lit. William cherche à obtenir des réponses sur Ashland Locke auprès de Jack lors d’un dîner. Jack lui dit tout ce qu'il sait, mais il lui demande de ne rien dire. William insiste pour en savoir plus et Jack part, fâché.