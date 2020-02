Les feux de l'amour - Episode du 18 février 2020 - Premières minutes

Chelsea reprend connaissance et explique à tous les convives que Chloé a tué Adam. Pour les persudader, elle leur montre l'alliance que portait Adam. Mariah souhaite écrire un article sur ce qui s'est passé afin d'avoir le contrôle de l'information, mais Scott est opposé à cette idée. Nicholas s'aperçoit que Chloé n'est pas au mariage grâce au GPS qu'il a posé sur sa voiture et décide de la suivre. Victor profite du temps libre dont il dispose grâce au travail acharné d'Abby et annonce à Nikki qu'il leur a organisé une soirée romantique. Cependant, il doit s'absenter un moment pour rejoindre Chloé qui le harcèle au téléphone...