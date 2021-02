Les feux de l'amour - Episode du 18 février 2021

J.T. finit par accepter de continuer la thérapie avec Victoria. William annonce à Jack qu’on a trouvé une goutte de sang sur le lieu de l’agression de Victor qui pourrait appartenir à son agresseur. Kyle aide Hilary à nuire à la relation entre Simone et Devon. Hilary dévoile à Simone ses projets de bébé avec Devon. Ashley, Abby et William joignent leurs efforts pour tenter de faire partir Kyle du poste de P.-D.G. Ashley va bientôt révéler que lui non plus, n’a pas une goutte de sang Abbott dans les veines. C’est l’inauguration du jardin Katherine Chancellor. Jill et Nikki se disputent l’honneur de présenter l’hommage à Katherine. Simone doit chanter une chanson. Nikki finit par envoyer une pelletée de terre à Jill puis, elle s’évanouit par manque de nourriture et de sommeil à force de rester au chevet de Victor. Kyle voudrait s’installer dans la maison familiale, mais Ashley et Abby refusent en invoquant l’état de santé de Dina. Nikki apprend à ses enfants que Victor commence à aller mieux, mais ce dernier risquant de révéler le nom de son agresseur, J.T. décide de débrancher son respirateur.