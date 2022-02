Les feux de l'amour - Episode du 18 février 2022 - Premières minutes

Phyllis tente de faire chanter Jack pour récupérer Fenmore et une mise de départ. Elle veut utiliser les photos de Lola et Kyle, aux dépens de Summer. Kyle se sent responsable de la situation. Il ne parvient pas à avouer à Summer que tout est fini entre eux. Lola se réjouit en pensant qu’il est en train d'annoncer à Summer leur séparation. Rey lui conseille de ne pas hésiter, quitte à faire souffrir Summer. Jack désamorce la bombe de Phyllis, qui est folle de rage. Jack va voir Lauren et la rassure concernant leur partenariat. Elle décide de continuer avec Jabot.