Les feux de l'amour - Episode du 18 janvier 2021 - Premières minutes

Hilary annonce à Devon qu'elle a pris une jeune fille sous son aile. Voilà pourquoi elle n'a pas assuré sa dernière émission en direct. J.T. en veut à Victoria de s'être mêlée de ses problèmes de garde d'enfants avec Mackenzie. Il lui reproche d'avoir trop de caractère, de friser la paranoïa et de vouloir toujours tout contrôler. Nicholas négocie avec Anita pour récupérer la clé USB sur laquelle se trouve une vidéo de Chelsea destinée à Christian. Victoria et Jack complotent ensemble pour évincer Ashley de la société Newman. Ashley et Jack reçoivent un appel de leur mère pour le moins inquiétant.