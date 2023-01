Les feux de l'amour - Episode du 18 janvier 2023 - Premières minutes

Chez Jabot, Theo surprend Kyle et Summer en train de s'embrasser et en profite pour plaisanter. Jack l'entend et décide d'avoir une conversation avec lui à propos de son comportement vis-à-vis de Kyle. Ce dernier s'éclipse avec Summer au Néon écarlate où ils rencontrent Mariah, inconsolable. Plus tard, celle-ci cherche du réconfort auprès de sa mère et lui avoue qu'on lui a offert un poste à Chicago. Pendant ce temps, Tanner encourage Tessa à pardonner Mariah. Lola accepte d'aider Abby à ouvrir d'autres restaurants sur le modèle du Society. Chance annonce à Jill que Colin s'est servi de l'argent de Devon pour le blanchir en passant par les comptes des industries Chancellor. William et Lily commencent à évoquer leurs projets pour la nouvelle branche médias de Chancellor.