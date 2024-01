Les feux de l'amour - Episode du 18 janvier 2024

Chancellor Communication a largué une bombe. William et Lily apprennent qu’Ashland est mourant et réfléchissent à une stratégie pour récupérer son entreprise. Adam et Victor font la même découverte et en viennent à la même conclusion. Adam rend visite à Chelsea et lui annonce qu’il déménage, mais qu’elle ne peut toujours pas sortir. Subissant les ondes de choc de l’article, Ashland et Victoria se rapprochent de plus en plus. Sally prend place à son nouveau poste sous le regard désapprobateur de Phyllis, qui tente de prévenir Jack de ses agissements.