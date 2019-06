Les feux de l'amour - Episode du 18 juin 2019

Victor propose à Phyllis de s'associer avec lui pour faire annuler le mariage de Summer et Luca, en vain. Lorsque Jack convainc Phyllis que la seule attitude possible est de soutenir sa fille et de l'aider à préparer son mariage, elle fait bonne figure devant Summer avant d'accepter la proposition de Victor, sans en informer Jack. Aux industries Chancellor, Cane, William et Victoria travaillent tous les trois au sein de Pêche d'enfer. Victoria et William semblent d'accord sur la future campagne de publicité pour la région nord-ouest. Alors que ses enfants font un arbre généalogique pour l'école, Lily demande à son père pourquoi il n'a plus aucun contact avec ses parents.