Les feux de l'amour - Episode du 18 juin 2020 - Premières minutes

Victoria et William révèlent à Lily que Cane leur a menti : c’est lui qui a demandé à Jesse d’effacer une partie de la vidéo des coulisses de la publicité Pêche d’enfer afin de nuire à William. Furieuse, Lily demande à Cane de quitter la maison. Reed, Mathilda et Charlie rencontrent Juliet au Néon écarlate et l’accusent d’avoir gâché leur vie. Phyllis reproche à William de parler uniquement de son travail. Victoria se confie à Abby au sujet de ses difficultés à Pêche d’enfer. Après une discussion avec Paul qui lui vante les mérites de Sharon, Lauren convie Sharon et Scott à dîner.