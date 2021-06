Les feux de l'amour - Episode du 18 juin 2021 - Premières minutes

Mattie essaie de rassurer sa mère, pendant que Cane tente de convaincre Shauna et Devon de ne pas dénoncer Lily à la police. En l'absence de Victoria, Phyllis vient présenter ses excuses à Nikki, mais Victor les interrompt et présente Nate à Nikki comme leur nouveau médecin. William fait comprendre à Summer qu'il n'est pas intéressé et lui demande de se calmer, mais cette dernière reste déterminée. Intrigué par tous ses secrets, Kyle profite de l'absence de William pour fouiller son bureau, mais il se fait surprendre. Phyllis continue elle aussi de le questionner sur ce fameux projet. Sharon annonce à Mariah que Nick souhaiterait qu'ils déménagent et elle lui confie ses inquiétudes à ce sujet. Mariah reçoit un appel inquiétant de la part de Tessa.