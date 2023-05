Les feux de l'amour - Episode du 18 mai 2023 - Premières minutes

Adam découvre Chelsea en train de fouiller dans son ordinateur et une dispute éclate. Elle le croit capable du pire et Adam est blessé. Chelsea n’ose rien dire à Chloé et appelle Chance pour qu’ils puissent parler de vive voix. Mais alors qu’il la rejoint, Chelsea disparaît mystérieusement. Sharon prépare son mariage en famille et Mariah s’inquiète pour Faith. Théo et Kyle se disputent au sujet des funérailles de Dina. Summer et Jack font la rencontre de Sally, une désigneuse que Lauren connaît parfaitement bien.