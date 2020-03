Les feux de l'amour - Episode du 18 mars 2020

Jack donne quelques conseils sur le divorce à Hilary. Mariah, qui a passé la nuit chez Devon, se change avec une tenue d'Hilary. Cette dernière n'apprécie pas sa démarche et elles se disputent violemment. Neil annonce à Ashley et à Jack que leur première acquisition concerne l'entreprise de leur mère, Dina. Ashley ne veut pas entendre parler d'elle, à la différence de Jack, qui pourrait l'envisager. Scott s'amuse à énerver Abby. Victor découvre un paiement en provenance d'une société inconnue. Il s'adresse à Abby pour en savoir plus. Du coup, il recrute Scott pour garder un œil sur elle. Nikki surprend Tessa en train de se changer devant sa voiture. Dina accepte l'offre de Neil et de Devon.