Les feux de l'amour - Episode du 18 octobre 2021

Nikki, Victoria et Nick sont de nouveau convoqués au poste de police. Rey leur présente de nouvelles preuves incriminant Victor. Phyllis et William parviennent à mettre leurs désaccords de côté pour convaincre Rebekah de vendre ses produits en exclusivité dans les Jaboutiques. Devon se confie à un psychiatre. Ce dernier souhaite lui prescrire un traitement pour l’aider à gérer ses émotions, mais Devon refuse à cause des addictions de sa mère et de son père adoptif.