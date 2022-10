Les feux de l'amour - Episode du 18 octobre 2022

Nicholas avoue à Chelsea qu'il ne trouve pas normal qu'elle vive avec Adam dans le but de régler les problèmes de Connor. Pour lui, Adam profite de la situation. Victoria et William discutent de la recherche d'emploi de ce dernier, mais il ne semble pas prêt à reprendre un travail au sein d'une entreprise. Il ment à Victoria et prétend aller à la salle de sport alors qu'il se rend dans un bar où il peut enfin "être lui-même".