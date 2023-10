Les feux de l'amour - Episode du 18 octobre 2023 - Premières minutes

Adam confie ses soupçons à Sharon concernant Chelsea et lui demande de l’aider à la piéger. Chloé est inquiète de ce que pourrait tenter Adam pour se venger et met en garde Chelsea qui elle, pense qu’il est parti se réfugier à l’étranger. Après avoir discuté avec Jack, William décide de ne pas s’associer à Victoria pour acheter la société d’Ashland Locke. Lors d’un rendez-vous professionnel, Ashland demande à Kyle s’il a passé la nuit avec sa femme. Inquiet, le jeune homme va demander conseil à son père. Lauren demande des comptes à Sally concernant ses différends avec Summer et lui confie sa déception. Très contrariée, Sally va demander des explications à Summer…