Les feux de l'amour - Episode du 18 septembre 2019 - Premières minutes

Nick ramène Christian à la maison et Chelsea l'aide à faire le point sur sa situation. Dylan est dévasté d'avoir perdu Sully et il en veut énormément à Sharon d'avoir menti pendant autant de temps. Faith rentre de l'école et ils doivent lui expliquer que son petit frère est en réalité Christian, parti vivre chez son père. Faith prend très mal la nouvelle. Elle ne comprend pas comment une chose pareille a pu arriver et elle demande à sa mère si elle est à nouveau malade. Dylan préfère partir pour réfléchir. Kevin apprend par Chloé l'histoire de Sully / Christian et comprend pourquoi Mariah était aussi étrange depuis quelques temps. Il va la voir à G Buzz pour lui en parler. Devon demande à Hilary de ne pas sortir l'interview de Fielding.