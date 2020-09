Les feux de l'amour - Episode du 18 septembre 2020

Genoa City fête Halloween. Tout le monde passe la soirée au Néon écarlate pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Scott rencontre Faith pour la première fois, sous l’œil méfiant de Nick. Victor s'arrange pour gâcher la fête de son fils qui finit par laisser Chelsea seule avec les enfants. Reed a une idée pour terminer la soirée en beauté et entraîne les jumeaux avec lui. Suite au scandale sanitaire, William essaie de convaincre Victoria de remettre Pêche d’enfer en route sans l’aide de Victor. Le comportement de Dina est de plus en plus étrange et il a de graves conséquences.