Les feux de l'amour - Episode du 19 août 2020 - Premières minutes

Nicholas cherche à savoir qui a piraté son compte et finit par comprendre que c’est son père qui est derrière ça. Paul interroge Crystal et se voit obligé de l’emmener pour la mettre sous protection policière au grand désespoir de Tessa. Alice s’aperçoit que Zack a fait déménager les filles, et que durant tout ce temps, elles étaient surveillées par une caméra. Jack s’explique avec sa mère concernant les photos qu’elle a envoyées à Victor...